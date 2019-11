Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Landkreis Schwalm-Eder - Verkehrsunfall auf der BAB 7

Kassel (ots)

Am 9.11.2019, 11.10 Uhr, kam die 30jährige, alleinige Insassin eines Pkw Nissan Micra aus dem Landkreis Northeim, Niedersachsen, auf der BAB 7 zwischen den Anschlussstellen Guxhagen und Melsungen, Fahrtrichtung Süd, aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug geriet nach links und stieß gegen die Betontrennwand zur Gegenspur und legte sich auf die Seite. Die Fahrerin wurde schwer verletzt. Die Autobahn ist zurzeit in Fahrtrichtung Süd voll gesperrt, ein Rettungshubschrauber ist angefordert. Lebensgefahr soll nach derzeitigen Erkenntnissen nicht bestehen. Der Pkw muss abgeschleppt werden. Eingesetzt neben den aufnehmenden Beamten der Polizeiautobahnstation Baunatal sind in den Einsatz noch Mitarbeiter der Autobahnmeisterei.

Westphal, Polizeihauptkommissar

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Nordhessen

Grüner Weg 33

34117 Kassel

Polizeiführer vom Dienst (PvD)



Telefon: 0561-910 0

E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de



Während der Regelarbeitszeit

Pressestelle

Telefon: 0561/910 10 20 bis 23

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell