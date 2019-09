Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Münzgeld aus Zigarettenautomat gestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein Unbekannter hat in der Nacht zum Donnerstag (12.09.2019) in der Gerberstraße offenbar Münzgeld aus einem Zigarettenautomat gestohlen. Eine Anwohnerin beobachtete den Unbekannten gegen 01.45 Uhr wie er mehrfach gegen den Automaten trat. Anschließend entnahm er aus dem Ausgabeschacht offenbar eine unbekannte Menge Geld und flüchtete mit einem Carsharing-Fahrzeug in unbekannte Richtung. Am Steuer des Autos saß eine Frau. Der Unbekannte trug zur Tatzeit eine rote Weste. Zeugen werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 1 Theodor-Heuss-Straße unter der Rufnummer +4971189903100 zu wenden.

