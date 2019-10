Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Polizei warnt: Traar - Falsche Energieberater unterwegs

Krefeld (ots)

Zwei angebliche Energieberater wollten sich am gestrigen Montag (30. September 2019) Zutritt zu einem Haus am Heyenfeldweg verschaffen. Die Eigentümerin bemerkte den Trick, sodass kein Schaden entstand.

Bereits am Vortag (29. September 2019) hatte einer der beiden Männer bei der Seniorin angerufen und einen Beratungstermin für Montag vereinbart. Weil sie Verdacht schöpfte, bat sie ihren Nachbarn als Zeugen zum vereinbarten Termin in ihrem Haus. Am gestrigen Montag (30. September 2019) um 12:15 Uhr klingelten dann zwei Männer an der Haustür der Krefelderin und baten um Einlass. Sie gaben sich als Energieberater aus, konnten sich allerdings nicht ausweisen. Die Seniorin und ihr Nachbar verhielten sich genau richtig: Sie ließen die beiden Männer nicht in das Haus und informierten die Polizei.

Die beiden Betrüger entfernten sich daraufhin in einem alten, grauen Audi mit Solinger Städtekennung (SG). Für Hinweise wenden Sie sich bitte an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (756)

