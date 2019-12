Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ 35-jähriger Ladendieb randaliert in Polizeidienststelle +++

Oldenburg (ots)

Ein 35-jähriger mutmaßlicher Ladendieb beschäftigte am Dienstagnachmittag mehrere Beamte der Citywache.

Ein Mitarbeiter eines Bekleidungsgeschäfts an der Schüttungstraße hatte um 14.20 Uhr die Polizei benachrichtigt, nachdem er Zeuge eines Ladendiebstahls geworden war. Der zunächst unbekannte Dieb hatte nach Aussage des Zeugen ein Basecap sowie einen Pullover entwendet und war danach mit seiner Beute geflüchtet. Der 21-jährige Mitarbeiter hatte mit einem Kollegen noch die Verfolgung aufgenommen; in Höhe des City-Parkhauses an der Staulinie verloren die beiden den flüchtigen Dieb jedoch schließlich aus den Augen. Das Diebesgut hatte der Mann auf seiner Flucht fallen gelassen.

Die hinzugerufenen Beamten der Citywache durchsuchten das Parkhaus und konnten den 35-jährigen Tatverdächtigen schließlich unter einem Auto liegend antreffen. Im Rucksack des Mannes wurde im Rahmen der Durchsuchung weiteres, mutmaßliches Diebesgut gefunden.

Während der folgenden Ermittlungsmaßnahmen, die auf der Wache der Polizei an der Wallstraße geführt wurden, verhielt sich der Tatverdächtige zunehmend ausfallend, beleidigte die Beamten und drohte ihnen mit dem Tode. Zudem trat er mit dem Schuh gegen eine Stahltür und beschädigte sie dabei.

Die Polizei ermittelt gegen den Mann nun wegen Ladendiebstahl, Beleidigung und Sachbeschädigung. (1501631)

