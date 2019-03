Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 07.03.2019. Auslaufendes Wasser verursachte in einem Einfamilienhaus in Peine einen Schaden.

Salzgitter (ots)

Peine, Ernst-Moritz-Arndt-Straße, 06.03.2019, ca. 09:00 Uhr.

Aus derzeit nicht geklärten Gründen verursachte offensichtlich in einem Wohnhaus ausgetretenes Frischwasser einen Schaden in noch nicht ermittelter Höhe. Es handelte sich um eine Wassermenge in einem niedrigen sechsstelligen Bereich. Nur durch die alarmierte Feuerwehr konnte das Wasser aus dem Keller abgepumpt werden. Auf Grund des Einsatzes der Feuerwehr und der Polizei kam es im Nahbereich zu Verkehrsbehinderungen.

Rückfragen bitte an:

Matthias Pintak

Polizei Salzgitter

Pressestelle



Telefon: 05341/1897104

http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell