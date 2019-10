Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: PKW überschlägt sich nach Verkehrsunfall

Grevenbroich (ots)

Am Sonntagmittag (20.10.), gegen 12:50 Uhr befuhr eine 28jährige Düsseldorferin die Landstraße 142 in Richtung Grevenbroich. Als sie an einer Kreuzung nach links in Richtung Neukirchen abbiegen wollte und verkehrsbedingt abbremsen musste, bemerkte dies der in gleiche Richtung fahrende 46jährige Fahrer eines Golf zu spät und fuhr auf den Chrysler der Düsseldorferin auf. Durch den Zusammenstoß überschlug sich der VW und kam auf dem Dach zum Liegen. Die Unfallbeteiligten wurden leicht verletzt in Krankenhäuser verbracht. Für die Zeit der Unfallaufnahme musste die Langwadener Straße gesperrt werden.(Sc)

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Leitstelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-20210

Telefax: 02131/300-20219

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell