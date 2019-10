Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Vekehrsunfall im Stadionviertel

Neuss (ots)

Am Samstag, 19.10.2019, gegen 21:00 Uhr, kam es im Bereich der Selfkantstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 64-jähriger Anwohner wollte mit seinem Audi ausparken. Dabei fuhr dieser zunächst vorwärts gegen eine Laterne, die unbeschädigt blieb. Beim Rückwärtsfahren, vertauschte dieser nach jetzigem Ermittlungsstand das Brems- mit dem Gaspedal, fuhr eine Bogen und streifte mit seinem PKW an einer Hauswand entlang. Hierbei riss die vordere Stossstange ab, die gegen einen geparkten VW Golf geschleudert wurde und diesen ebenfalls beschädigte. Anschliessend kollidierte er mit einem hinter dem PKW befindlichen Stromkasten und Gartenzaun. Bei Eintreffen der Polizei sass der Unfallfahrer noch in seinem Fahrzeug und wirkte sichtlich verwirrt. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde der Führerschein beschlagnahmt. Hinweise auf Alkohol- oder Drogenkonsum konnten nicht erlangt werden, das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. (Ro.)

