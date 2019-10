Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: 57-Jähriger stirbt bei Verkehrsunfall

Kaarst (ots)

Am 18.10.2019, gegen 17:30 Uhr, kam es auf der Landstraße 381 zwischen Büttgen und Bauerbahn zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Nach bisherigen Ermittlungen der Polizei befuhr ein 57-Jähriger Düsseldorfer mit seinem PKW VW die L 381 aus Richtung Büttgen in Richtung Neuss. Aus bislang ungeklärter Ursache kam das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte dort gegen einen Baum. Der eingeklemmte Fahrzeugführer konnte durch die Rettungskräfte geborgen werden, verstarb jedoch noch an der Unfallörtlichkeit. Im Rahmen der Unfallaufnahme war die L 381 für ca. 2 1/2 Stunden komplett gesperrt. Dadurch kam es zu Verkehrsbehinderungen.(st)

