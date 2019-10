Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Motorroller sichergestellt - Polizei sucht Eigentümer - Zeugen gesucht (Foto im Anhang)

Neuss (ots)

Mitte August 2019 stellten Polizeibeamte in Neuss-Weckhoven einen Motorroller sicher. Das Kleinkraftrad Typ Buffalo Speedy in den Farben blau/silber hatte kein Versicherungskennzeichen und lag in Höhe des Schulgebäudes an der Maximilian-Kolbe-Straße in einem Gebüsch.

Einem Zeugen war der Roller zuvor samt einem unbekannten jugendlichen Fahrer aufgefallen. Der Verdächtige konnte folgendermaßen beschrieben werden: etwa 15 Jahre alt, zirka 180 Zentimeter groß, schlank, kurze blonde Haare und dunkle rechteckige Brille. Der Roller wurde wegen Verdacht des Diebstahls sichergestellt. Ein Eigentümer konnte bislang nicht ermittelt werden.

Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht neben dem Eigentümer, weitere Zeugen, die Angaben zum sichergestellten Motorroller machen können.

Hinweise werden an das zentrale Kommissariat 14 erbeten unter der Telefonnummer 02131 3000.

