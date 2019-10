Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Wohnungseinbrecher unterwegs - Schieben Sie Einbrechern einen "Riegel vor" und lassen sich beraten

Dormagen (ots)

In Dormagen-Rheinfeld, an der Walhovener Straße, hebelten Einbrecher am Mittwoch (16.10.), in der Zeit von 13:00 Uhr bis 20:50 Uhr, die Terrassentür eines Reihenhauses auf. Anschließend gelangten sie in die Wohnräume und dursuchten Teile des Mobiliars nach Wertsachen. Ihre Beute bestand nach ersten Erkenntnissen aus diversen Schmuckstücken.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden um einen Anruf bei der Kripo unter der Rufnummer 02131 300-0 gebeten.

Machen Sie Einbrechern das Leben schwer! Die Experten des Kriminalkommissariats Prävention und Opferschutz der Polizei im Rhein-Kreis Neuss beraten Sie kostenlos zu Möglichkeiten des technischen Einbruchschutzes. Vereinbaren Sie einen Termin unter 02131 300-0.

Die allgemeinen Beratungstermine im Rahmen der Kampagne "Riegel vor!" sowie weitere Infos zum Thema Einbruchsschutz findet man im Internet: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/polizei-beraet-zum-einbruchsschutz-tipps-und-termine

