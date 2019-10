Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Rollerfahrer unter Alkoholeinfluss touchiert Bordstein

Bild-Infos

Download

Rommerskirchen (ots)

Am Mittwochmittag (16.10.), gegen 12:25 Uhr, war ein über 50-Jähriger mit seinem Motorroller auf der Landstraße (B477) aus Frixheim kommend in Richtung Rommerskirchen unterwegs. In Höhe der Einmündung "Zum Eichelsberg" kam er nach rechts von der Straße ab, geriet gegen die Bordsteinkante und stürzte auf die Fahrbahn. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten nach Versorgung durch Ersthelfer in ein Krankenhaus.

Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Rollerfahrer offensichtlich erheblich unter Alkoholeinfluss stehen könnte. Ein Vortest bestätigte diese Vermutung, der Wert lag deutlich über dem des Erlaubten. Ein Arzt entnahm die notwendig gewordene Blutprobe. Das Grevenbroicher Verkehrskommissariat ermittelt.

Im Jahr 2018 kam es im Rhein-Kreis Neuss zu 195 Verkehrsunfällen, bei denen der Konsum von Alkohol oder Drogen eine Rolle spielte. Wer unter Alkoholeinfluss ein Kraftfahrzeug führt, gefährdet sich und andere. Das Reaktionsvermögen und die Aufmerksamkeit lassen nach, die eigenen Fähigkeiten werden überschätzt. Verkehrsunfälle unter dem Einfluss berauschender Mittel können zu schwerwiegenden Unfällen mit Verletzten und Toten führen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Pressestelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-14000

02131/300-14011

02131/300-14013

02131/300-14014

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell