Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Tageswohnungseinbrüche in Teilen des Kreisgebietes - Schieben sie Einbrechern einen "Riegel vor" und lassen sich beraten

Jüchen/Kaarst/Meerbusch (ots)

Am Dienstag (15.10.) verzeichnete die Polizei in Teilen des Kreisgebietes mehrere Wohnungseinbrüche.

In der Zeit zwischen 10:10 Uhr und 11:00 Uhr, schlugen Unbekannte die Terrassentür eines Einfamilienhauses an der Rheydter Straße in Jüchen-Hochneukirch ein. Sie durchsuchten das Mobiliar und verschwanden anschließend mit Bargeld und einem Schmuckkästchen.

An der Eickerender Straße in Kaarst-Vorst traf es ein freistehendes Einfamilienhaus. Die Einbrecher machten sich erfolglos an der Haustür zu schaffen, entsprechende Hebelspuren konnten gesichert werden. Anschließend verschwanden sie, ohne die Wohnung betreten zu haben. Die Tatzeit lag zwischen 11:10 Uhr und 14:00 Uhr.

An der Von-Bodelschwingh-Straße in Meerbusch-Büderich drangen Einbrecher im Laufe des Tages, zwischen 08:45 Uhr und 14:40 Uhr, in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses ein. Dort durchsuchten sie Räume nach Wertsachen. Dabei ließen sie diverse Armbanduhren mitgehen.

Das zentrale Fachkommissariat 14 der Polizei im Rhein-Kreis Neuss hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Spurenauswertung dauert an. Hinweise werden unter der Telefonnummer 02131 300-0 entgegengenommen. Machen Sie Einbrechern das Leben schwer! Die Experten des Kriminalkommissariats Prävention und Opferschutz der Polizei im Rhein-Kreis Neuss beraten Sie kostenlos zu Möglichkeiten des technischen Einbruchschutzes. Vereinbaren Sie einen Termin unter 02131 300-0.

Die allgemeinen Beratungstermine im Rahmen der Kampagne "Riegel vor!" sowie weitere Infos zum Thema Einbruchsschutz findet man im Internet: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/polizei-beraet-zum-einbruchsschutz-tipps-und-termine

