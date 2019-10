Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Unbekannte steigen in Lebensmittelmarkt ein - Beute bestand aus Zigaretten - Auto mit vier Personen geflüchtet

Rommerskirchen (ots)

In der Nacht zum Mittwoch (16.10.) brachen bislang unbekannte Täter in einen Lebensmittelmarkt an der Venloer Straße in Rommerskirchen-Gill ein. Ihr Ziel war ein im Geschäft integrierter Kiosk. Dort bedienten sie sich an der Zigarettenauslage und verschwanden anschließend unerkannt aus dem Markt. Die Polizei erhielt, gegen 02:10 Uhr, Kenntnis vom Vorfall.

Ersten Erkenntnissen zufolge flüchteten die Täter in einer VW Limousine vom Gelände. Im Fahrzeug sollen vier Personen gesessen haben.

Hinweise zu dem Fahrzeug oder sonstigen Beobachtungen, die in einem Tatzusammenhang stehen könnten, nimmt die Polizei in Grevenbroich unter der Telefon 02131 3000 entgegen.

