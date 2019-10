Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei stellt Rauschgift sicher - Richter ordnet Untersuchungshaft an

Neuss (ots)

Am Sonntagnachmittag (13.10.) kontrollierten Beamte der Autobahnpolizeiwache Hilden am Park & Ride Parkplatz "Uedesheim" an der Autobahn 46 einen verdächtigen Renault. Dessen Fahrer war zuvor aufgefallen, da er in "Schlangenlinien" unterwegs gewesen war. Während der Überprüfung des auffällig agierenden 36-jährigen Fahrers, stellte sich schnell heraus, dass dieser offensichtlich Rauschgift konsumiert hatte. Ein Drogenvortest bestätigte die Vermutungen der Beamten, eine Blutprobe wurde fällig.

Bei der weiteren Kontrolle staunten die Polizisten nicht schlecht, was sie in seinem Wagen fanden: Neben etwa 100 Gramm Haschisch, stellten sie auch mehr als 1000 Ecstasy-Pillen sicher.

Aufgrund weiterer Erkenntnisse und einer daraus resultierenden Wohnungsdurchsuchung im Raum Köln stellten die Ermittler noch 50 Gramm Amphetamin, diverses Verpackungsmaterial und eine Feinwaage sicher.

Der 36-Jährige, ohne festen Wohnsitz in Deutschland, wurde wegen des Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln vorläufig festgenommen. Beamte des Neusser Fachkommissariats übernahmen daraufhin die weiteren Ermittlungen. Den Tatverdächtigen führten die Ermittler am Montag (14.10.) auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Richter vor, der einen Untersuchungshaftbefehl gegen den Mann erließ. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Pressestelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-14000

02131/300-14011

02131/300-14013

02131/300-14014

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell