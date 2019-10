Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Bilanz einer sonntäglichen Verkehrskontrolle der Polizei

Rommerskirchen-Gill und Dormagen-Gohr (ots)

Am Sonntag (13.10.) führten Beamte des Verkehrsdienstes Verkehrskontrollen in Rommerkirchen-Gill sowie Geschwindigkeitsmessungen in Dormagen-Gohr durch.

Den Fokus legten die Beamten dabei auf das ordnungsgemäße Geschwindigkeitsniveau von Motorradfahrern. Tatsächlich konnten an diesem Tag in Gill keine Verstöße seitens Motorradfahrern festgestellt werden. Dafür erhärtete sich bei einer 31-jährigen Autofahrerin aus Bergheim der Verdacht, dass sie unter Drogeneinfluss am Steuer saß. Weiterhin hatte ein 75-jähriger Mann aus Neuss noch deutlich zu viel Alkohol im Körper, als er sich hinter das Steuer setzte. Beide Autofahrer erwartet ein punktebewehrtes Bußgeldverfahren sowie ein Fahrverbot von mindestens einem Monat.

Pech hatte auch ein 36-jährigen aus Rommerskirchen, der mit seinem Traktor samt Kartoffelanhänger unterwegs war. Eine Wägung des Anhängers ergab, dass dieser mehr als 20 Prozent überladen war. Auch ihn erwartet ein punktebewehrtes Bußgeldverfahren.

In Dormagen-Gohr fuhren insgesamt 110 Verkehrsteilnehmer zu schnell, davon zwölf Motorradfahrer. Spitzenreiter war hier ein Autofahrer, der mit 87km/h statt den erlaubten 50km/h unterwegs war. In diesem Fall ist neben zwei Punkten und einem Bußgeld von 160 Euro auch ein einmonatiges Fahrverbot vorgesehen.

Die Polizei wird Kontrollen dieser Art in regelmäßigen Abständen im gesamten Kreisgebiet fortführen - für mehr Sicherheit im Straßenverkehr.

