Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei ermittelt nach angezeigten Körperverletzungsdelikten - Zeugen gesucht

Neuss (ots)

In der Nacht zum Samstag (12.10.) kam es in der Neusser Innenstadt zu zwei Auseinandersetzungen.

Aufgrund der bestehenden Anzeigen sucht die Polizei Zeugen und entsprechend Hinweise auf Tatverdächtige in folgenden Fällen: Zunächst zeigte ein 18-jähriger Neusser an, nach einer zunächst verbalen Auseinandersetzung von drei bis vier unbekannten Männern durch Schläge und Tritte verletzt worden zu sein. Die Tat soll sich kurz nach Mitternacht im Bereich "Am Konvent" zugetragen haben. Von den Personen ist lediglich bekannt, dass einer der Täter einen "Gipsarm" trug, ein Weiterer eine Wollmütze. Ein Rettungswagen brachte den verletzten 18-Jährigen zwecks medizinischer Versorgung in ein Krankenhaus.

Durch eine weitere Auseinandersetzung, ebenfalls "Am Konvent", mit einer Männergruppe trug ein 19-jähriger Neusser leichte Verletzungen davon. Der junge Mann schilderte der Polizei gegenüber, dass er gegen 02:00 Uhr von den Tätern geschlagen und getreten worden sei. Anschließend sei die Gruppe in Richtung Hauptbahnhof geflüchtet. Von den Verdächtigen ist bekannt, dass sie Bekleidung der Marke "Nike" getragen haben sollen. Eine Fahndung nach eventuellen Tatverdächtigen durch die Polizei verlief ohne Erfolg.

Ob es sich in den geschilderten Fällen um ein und dieselbe Gruppe Tatverdächtiger handeln könnte, ist Bestandteil der Ermittlungen. Hinweise werden erbeten an das Kriminalkommissariat 22 in Neuss unter Telefon 02131 300-0.

