Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Nachbarschaftsstreit führt zu körperlicher Auseinandersetzung

Grevenbroich-Südstadt (ots)

Am Sonntagabend (13.10.) kam es zu einem Polizeieinsatz mit mehreren Streifenwagen in der Grevenbroicher Südstadt; Hintergrund waren offenbar Nachbarschaftsstreitigkeiten.

Gegen 19:30 Uhr hatte die Polizei die Information erhalten, dass es zu einer Auseinandersetzung gekommen sei. Die eingesetzten Polizeibeamten trafen an der von-Stauffenberg-Straße auf einen verletzten Mann, der mit einem Rettungswagen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht wurde. Er gab an, Streit mit seinem Nachbarn gehabt zu haben. In diesem Zusammenhang habe er eine Verletzung am Kopf erlitten.

Der Nachbar konnte wenig später durch Polizeibeamte angetroffen und vorläufig festgenommen werden.

Die Kriminalpolizei hat ein Verfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an.

