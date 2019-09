Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Olfener Straße/ Tag der offenen Tür bei der Polizei

Coesfeld (ots)

Am Samstag, 14. September, ist Stadtfest in Lüdinghausen und Tag der offenen Tür bei der Lüdinghauser Polizei.

Von 11.30 bis 17 Uhr gibt es ein Familienfest an und in der Wache an der Olfener Straße 1. Grundsteinlegung für das Lüdinghauser Polizeigebäude war vor 70 Jahren.

Die Wache und die Zellen können besichtigt werden. Eine Hundeführerin zeigt, was ihr Polizei-Diensthund kann. Polizisten informieren über Wege in den Polizeiberuf, Kriminalprävention und Opferschutz sowie rund ums Thema Verkehrserziehung und Verkehrssicherheit. Experten der Kripo geben Einblicke in Spurensuche und -sicherung. Besucher können in einem Fahrsimulator Platz nehmen oder sich auf einem Polizeimotorrad fotografieren lassen. Zu sehen gibt es außerdem historische Streifenwagen und die neuesten Modelle. Das DRK sorgt für Verpflegung. Kinder können sich auf einer Hüpfburg austoben.

Landrat Dr. Christian Schulze Pellengahr wird den Tag der offenen Tür um 11.30 Uhr eröffnen. Auf der Bühne gibt es später folgende Programmpunkte: 12.45 Uhr - Gespräch über Kriminalprävention und Opferschutz; 14 Uhr - Einstellungsberater Thomas Meyer informiert über das Duale Studium bei der Polizei; 15.15 Uhr - Vorstellung der Verkehrssicherheitsberater. Um 13.15 Uhr, 14.45 Uhr und 16 Uhr gibt es Diensthunde-Vorführungen.

Die Polizei freut sich über alle kleinen und großen Gäste.

