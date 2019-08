PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Pressemeldung der Polizeidirektion Limburg-Weilburg vom Samstag, 03.08.2019

Limburg (ots)

1.

Einbruch in Autohaus, Freitag, 02.08.19, zw. 21:35 Uhr und 21:50 Uhr, 65555 Limburg-Offheim, Müschener Straße

Unbekannte Täter hebelten ein rückwärtiges Fenster an der Fahrzeugaufbereitungshalle des Autohauses auf und gelangten so in das Gebäude hinein. Hier wurden sämtliche Schränke und Behältnisse von den Tätern durchwühlt und durchsucht. Bislang wurde festgestellt, dass ein Paar Arbeitsschuhe und ein Elektroroller, ohne Straßenzulassung, entwendet wurden. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die in der fraglichen Zeit verdächtige Beobachtungen im Bereich der Kapellenstraße in Offheim gemacht haben, um sachdienliche Hinweise. In diesem Zusammenhang fiel im Nahbereich auch ein heller PKW-Kombi mit dunklen Felgen auf, auch hierzu bittet die Kriminalpolizei um Hinweise unter 06431/91400.

2. Auseinandersetzung auf der Kirmes, Samstag, 03.08.19, 02:03 Uhr, 65599 Dornburg-Thalheim

Am Samstag, den 03.08.2019 gegen 02:03 Uhr kam es im Festzelt zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 19-jährigen Mann aus Hadamar und einem 18-jährigen Mann aus Dornburg. Im Rahmen des Streits schlug der Ältere dem Jüngeren ins Gesicht. Um die beiden Streithähne herum bildete sich eine Personengruppe, aus der heraus nun ein unbekannter Täter dem 19-jährigen mit der Faust ins Gesicht schlug. Dieser Täter konnte von den Polizeibeamten am Tatort nicht mehr angetroffen werden. Aus diesem Grund bittet die Polizei Limburg um Hinweise aus der Bevölkerung. Pst. Limburg, 06431/91400.

3. Verkehrsunfall am Samstag, 03.08.19, 00:10 Uhr, 65604 Elz, Rathausstraße 25

Ein 20-jähriger Mann aus Elz geriet mit seinem BMW auf regennasser Fahrbahn in der Rathausstraße nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen ein am dortigen Haus aufgestelltes Baugerüst. Das Gerüst wurde dadurch derart beschädigt, dass es umzufallen drohte. Die nun hinzugezogene Freiwillige Feuerwehr Elz und das THW konnten das Gerüst noch in der Nacht absichern, so dass ein Einstürzen verhindert werden konnte. Während der Maßnahmen war die Rathausstraße bis in die frühen Morgenstunden gesperrt. Der Gesamtschaden wird auf ca. 8000 EUR beziffert.

