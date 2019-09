Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Stevede/ Einbruch in Lagerhallen

Coesfeld (ots)

Wahrscheinlich in der Nacht zum Mittwoch (11. September) haben Einbrecher die Tore von mehreren Hallen auf dem Gelände des ehemaligen Kalksandsteinwerkes in Coesfeld aufgebrochen. Die Hallen dienen als Abstellflächen unter anderem für Wohnwagen und Fahrzeuge. Gestohlen wurden nach ersten Erkenntnissen unter anderem Reifen, Werkzeuge sowie ein E-Bike. Was alles gestohlen wurde ist aber noch nicht abschließend geklärt. Die Kriminalpolizei ermittelt. Zeugenhinweise bitte an die Polizei in Coesfeld: 02541/140

