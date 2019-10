Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Alkoholisierte Autofahrerin verursacht zwei Verkehrsunfälle - Polizei beschlagnahmt Führerschein

Neuss (ots)

Am Montag (14.10.), gegen 09:20 Uhr, befuhr eine Neusserin mit ihrem Kleinwagen die Straße "Am Stock" in Richtung Kaarster Straße. An der dortigen Einmündung bog die Fahrerin in die Kaarster Straße ein. Dabei missachtete sie nach ersten Erkenntnissen den Vorrang eines 56-Jährigen, der mit seinem Transporter auf der Kaarster Straße in Richtung Neuss unterwegs war. Die Frau erlitt Verletzungen, die eine Untersuchung im Krankenhaus notwendig machten.

Während der Unfallaufnahme stellte sich nicht nur heraus, dass die Neusserin wenige Augenblicke zuvor einen auf der Straße "Am Stock" geparkten Opel touchiert hatte, sondern dass sie außerdem offensichtlich erheblich unter Alkoholeinfluss stehen könnte. Ein Vortest bestätigte diese Vermutung.

Der Frau wurde durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen; ihr Führerschein beschlagnahmt. Gegen die Fahrerin wird ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

