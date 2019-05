Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Zweimal in einer Nacht unter Drogen und Alkohol gefahren

Olpe (ots)

Am Sonntag gegen 03:50 Uhr fiel einer Streifenbesatzung ein 19-jähriger auf, der mit seinem Audi mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit die Bruchstr. in Olpe befuhr. Bei der anschl. Kontrolle stellte sich heraus, dass er zudem unter Amphetamin- und Alkoholeinfluss stand. Ihm wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Nach Beendigung der Maßnahmen in der Polizeiwache Olpe wurde die Person entlassen, nachdem ihm eindringlichst das Fahren führerscheinpflichtiger Fahrzeuge untersagt und er auf die Folgen möglicher Zuwiderhandlungen hingewiesen wurde. Genutzt hat dies nichts, denn um 05:00 Uhr wurde er erneut fahrenderweise im der Koblenzer Str. in Friedrichsthal angetroffen. Aufgrund der zeitlichen Nähe zum ersten Vorfall wurde auf eine erneute Blutprobenentnahme verzichtet, nun jedoch sein Fahrzeugschlüssel sichergestellt und anschl. einer fahrtüchtigen, bekannten Person des Fahrers ausgehändigt.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Olpe

FLD/Leitstelle

Telefon: 02761 9269 2550

E-Mail: leitstelle.olpe@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/olpe

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell