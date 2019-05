Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Einbrecher erbeuteten Geldbörse

Attendorn (ots)

Attendorn - In der Nacht zu Freitag bohrten unbekannte Einbrecher ein Loch in die Terrassentür eines Einfamilienhauses in der Weberstraße, konnten so den Schließmechanismus entriegeln und in das Haus eindringen. Aus dem Wohnzimmer stahlen sie anschließend eine dort abgelegte Geldbörse, während die Familie im Haus schlief. Die Beute belief sich allerdings auf lediglich 30 Euro Bargeld und diverse persönliche Papiere. Der Sachschaden beträgt 300 Euro.

