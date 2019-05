Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Unfallflucht

Lennestadt (ots)

Lennestadt - Am Donnerstag stellte die Geschädigte ihren silbernen VW Golf um 09:05 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Hundemstraße ab. Als sie um 09:30 Uhr zum Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie eine erhebliche Beschädigung an der rechten Fahrzeugseite fest. Der Unfallverursacher hatte sich unerkannt von der Unfallstelle entfernt. Der Sachschaden am Golf beträgt 3.000 Euro.

