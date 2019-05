Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Alleinunfall mit dem Fahrrad: 14-Jähriger leicht verletzt

Kirchhundem (ots)

Gestern Nachmittag (1. Mai) hat sich gegen 17.20 Uhr ein 14-jähriger Radfahrer bei einem Alleinunfall in Oberhundem verletzt. Der 14-Jährige befuhr mit seinem Fahrrad einen Waldweg mit starkem Gefälle. Bevor dieser in die L553 mündet, wollte der Jugendliche vermutlich seine Geschwindigkeit verringern. Nach Zeugenangaben fuhr er relativ nah am linken Wegesrand, sodass er bei dem Bremsvorgang gegen mehrere Holzstämme stieß. Durch die Zusammenstöße stürzte er schließlich. Er zog sich leichte Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte den 14-Jährigen in ein nahegelegenes Krankenhaus.

