Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Rollerfahrer bei Alleinunfall leicht verletzt

Attendorn (ots)

Am Mittwochmittag (1. Mai) um 12 Uhr ist ein 16-Jähriger mit einem Kleinkraftrad auf dem Biggeweg in Attendorn gestürzt. Dabei verletzte er sich leicht. Der Jugendliche befuhr den Biggeweg in Fachrichtung des Parkplatzes der JVA, als er in einer Linkskurve in eine Abwasserrinne geriet und dabei die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Infolgedessen stürzte er und verletzte sich leicht. Ein Rettungswagen brachte ihn ins Krankenhaus. Die rechte Seite seines Kleinkraftrades und sein Helm wurden beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von rund 300 Euro.

