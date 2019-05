Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Zwei Verletzte bei Transportunfall

Olpe (ots)

Bereits am Dienstagnachmittag (30. April) sind gegen 17.30 Uhr bei einem Alleinunfall ein 46-Jähriger sowie ein 35-jähriger Beifahrer auf der L711 verletzt worden. Der 46-Jährige befuhr mit einem Transporter die Straße in Richtung Neuenkleusheim. In einer scharfen Linkskurve geriet er aus noch ungeklärten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Transporter streifte zunächst mit der rechten Seite zwei Baumstümpfe und prallte dann frontal gegen einen weiteren. Der Beifahrer wurde mit einem Rettungswagen in das Krankenhaus gebracht. An dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden im fünfstelligen Bereich. Zur Bergung des Transporters wurde die L 711 kurzfristig gesperrt.

