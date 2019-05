Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 14-Jähriger bei Fahrradunfall verletzt

Drolshagen (ots)

Am Mittwochnachmittag (1. Mai) hat sich gegen 14.20 Uhr "Auf der Hütte" in Iseringhausen zwischen einem 14-jährigen Radfahrer und einem Pkw ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem sich der Jugendliche schwer verletzte. Der 14-Jährige befuhr mit Freunden einen abschüssigen Feldweg. Zeitgleich befuhr eine 27-Jährige mit einem KIA die Straße "Auf der Hütte" in Fahrtrichtung Brachtpetalstraße. Als der Radfahrer in den Einmündungsbereich von dem Feldweg auf die Straße einfuhr, missachtete er die Vorfahrt des Pkw und es kam zum Zusammenstoß. Dabei stürzte der Junge und verletzte sich. Nach Zeugenangaben trug der 14-Jährige keinen Helm. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. An dem Pkw entstand ein Sachschaden im vierstelligen Bereich.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Olpe

Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe

Telefon: 02761 9269 2200/-10

E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/olpe

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell