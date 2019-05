Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Unter Alkoholeinfluss am Steuer

Wenden (ots)

Am Mittwochabend (1. Mai) hat sich gegen 21.30 Uhr eine Anruferin bei der Polizei gemeldet und gab Folgendes an: Sie hatte zuvor einen Mazda auf der Koblenzer Straße beobachtet, der nach ihren Angaben in Schlangenlinien fuhr und eine rote Ampel missachtete. Danach sei das Auto auf die A4 in Richtung Köln gefahren. Aufgrund der Beschreibung des Wagens konnte eine Polizeistreife den Pkw kurz nach der Anschlussstelle Eckenhagen einholen und auf der L96 kontrollieren. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab, dass der Fahrer deutlich alkoholisiert war. Daher brachten ihn die Beamten für eine Blutprobenentnahme zur Polizeiwache. Zudem untersagten sie die Weiterfahrt, stellten den Führerschein sicher und erhoben eine Sicherheitsleistung.

