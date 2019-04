Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 34-Jähriger entwendet Bekleidung und Schuhe

Lennestadt (ots)

Am Montagabend gegen 18.20 Uhr hat ein 34-Jähriger gleich in mehreren Geschäften in Altenhundem Bekleidung sowie Schuhe entwendet. Zeugen beobachteten, wie der Mann von einem Außenkleiderständer vor einem Modegeschäft in der Hundemstraße Hosen nahm und unter seine Jacke steckte. Obwohl sich der Mann zügig entfernte und die Zeugen ihn zunächst aus den Augen verloren, fiel er ihnen kurze Zeit wieder auf. Diesmal nahm er von einem Außenständer eines anderen Geschäftes Oberbekleidung. Zwar entfernte sich der Mann auch hier, ohne dass der Diebstahl dem Ladenpersonal auffiel, doch die Zeugen stellten ihn und hielten ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest. Bei der Durchsuchung des Rucksackes fanden die Beamten weiteres Diebesgut: 15 T-Shirts, 2 Jeanshosen und ein Paar Turnschuhe im Wert von rund 275 Euro. Die Polizisten schrieben eine entsprechende Anzeige und übergaben die Waren den Eigentümern.

