Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Schalke-Fahne entwendet und Fahnenmast beschädigt

Lennestadt (ots)

Bis nach Lennestadt hat vermutlich das Fußballderby "Schalke 04 - BVB 09" Auswirkungen gehabt: In der Nacht zwischen Samstag (28. April) 22 Uhr und Sonntag (28. April) 5 Uhr entwendeten unbekannte Täter eine Schalke-Fahne, die vor einem Haus in der Bremerichstraße in Langenei hing. Dabei beschädigten sie auch die Hissvorrichtung des Fahnenmastes. Es entstand ein Sachschaden im dreistelligen Bereich. Der Wert der Fahne liegt bei rund 90 Euro. Hinweise oder Beobachtungen nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761/9269-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Olpe

Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe

Telefon: 02761 9269 2200/-10

E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/olpe

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell