POL-OE: Unter Drogen- und Alkoholeinfluss am Steuer

Am Sonntagnachmittag (28. April) gegen 15.45 Uhr hat eine Zeugin der Polizei gemeldet, dass sie beobachtet hatte, wie ein Audi-Fahrer gegen eine Grundstücksmauer in der "Twiene" in Grevenbrück gefahren ist. Zudem hat er die Fahrt fortgesetzt, ohne eine Schadensregulierung einzuleiten. Da die Mitteilerin sich das Kennzeichen notiert hatte, konnte die Polizei den Beschuldigten an seiner Wohnanschrift antreffen: Die Beamten stellten Alkoholgeruch in der Atemluft fest, sodass ein freiwilliger Alkoholtest durchgeführte wurde. Dabei stellte sich heraus, dass der 28-Jährige alkoholisiert war. Da den Polizisten ebenfalls auffiel, dass seine Pupillen erweitert und die Augen wässrig waren, kam auch der Verdacht auf, dass der Beschuldigte Betäubungsmittel konsumiert hatte. Auf Nachfrage räumte er ein, vor einigen Tagen Amphetamin konsumiert zu haben. Die Beamten schrieben eine entsprechende Anzeige, stellten den Führerschein sicher und untersagten die Weiterfahrt. Zudem wurde eine Blutprobe angeordnet. Bei dem Zusammenstoß mit der Mauer entstand nach ersten Erkenntnissen kein Sachschaden.

