Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Einbruch in Baucontainer

Wenden (ots)

In der Nacht zum Samstag brachen unbekannte Täter einen Baucontainer in der Hillmicker Str. in Gerlingen auf. U. a. entwendete man mehrere Werkzeuge und eine Speismaschine, so dass möglicherweise ein größeres Fahrzeug oder ein Pkw mit Anhänger zum Abtransport genutzt wurde. Hinweise dazu nimmt die Polizei in Olpe unter Tel. 02761 9269-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Olpe

FLD/Leitstelle

Telefon: 02761 9269 2550

E-Mail: leitstelle.olpe@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/olpe

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell