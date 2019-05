Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 48-Jähriger randaliert auf Martinsstraße

Olpe (ots)

Am Dienstagnachmittag (30. April) gegen 16.30 Uhr hat ein polizeibekannter 48-Jähriger auf der Martinstraße randaliert. Er riss Wahlplakate ab und rannte wiederholt auf die Fahrbahn, so dass mehrere Pkw stark abbremsen mussten. Zudem beschimpfte und beleidigte er die Autofahrer sowie passierende Fußgänger. Er zeigte sich gegenüber den Beamten sowie den vorbeigehenden Passanten deutlich aggressiv. Nach einem schlichtenden Gespräch mit den vor Ort eingesetzten Polizisten entfernte sich der 48-Jährige zwar, zeigte aber kurze Zeit später erneut selbiges Verhalten. Daher legten die Beamten ihm dieses Mal Handfesseln an und brachten ihn auf die Polizeiwache. Beim Einsteigen trat er dabei nach den Beamten, sperrte sich mehrfach und beschimpfte die Polizisten weiter. Da der Beschuldigte alkoholisiert und sehr aggressiv war, wurde er zur Verhinderung von Straftaten bis zum Folgetag auf Anordnung des Amtsgerichts Lennestadt in Gewahrsam genommen. Bei der Durchsuchung fanden die Polizisten zudem Betäubungsmittel. Die Beamten schrieben eine entsprechende Anzeige.

