POL-LB: Weil der Stadt: Unfallflucht; Steinenbronn: Unfall mit 20.000 Euro Sachschaden; Böblingen: Unfall in der Calwer Straße

Ludwigsburg (ots) - Weil der Stadt: Unfallflucht

Nach einem Unfall, der sich am Montag kurz nach 17.00 Uhr in der Josef-Beyerle-Straße in Weil der Stadt ereignete, sucht das Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152/605-0, Zeugen. Eine 28 Jahre alte Opel-Lenkerin wollte von der Josef-Beyerle-Straße nach links in die Siemensstraße abbiegen. Ein bislang unbekannter Motorradlenker fuhr zeitgleich aus der Siemensstraße heraus und übersah den Opel mutmaßlich, worauf es zu einer Kollision kam. Nach einem kurzen Gespräch zwischen den beiden Beteiligten fuhr der Unbekannte auf seinem Motorrad davon. Der entstandene Sachschaden wurde auf etwa 3.000 Euro geschätzt.

Steinenbronn: Unfall mit 20.000 Euro Sachschaden

Am Montag kam es im Kreuzungsbereich der Schönaicher und der Böblinger Straße in Steinenbronn gegen 21.00 Uhr zu einem Unfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde und ein Sachschaden von etwa 20.000 Euro entstand. Ein 26-jähriger Mercedes-Lenker wollte von der Böblinger Straße in die Schönaicher Straße abbiegen. Vermutlich übersah er hierbei eine 38 Jahre alte Renault-Fahrerin, die aus Richtung Schönaich kam, und nahm ihr die Vorfahrt. Durch den Zusammenstoß wurde die Frau leicht verletzt. Sie musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der Gesamtsachschaden dürfte sich auf etwa 20.000 Euro belaufen.

Böblingen: Unfall in der Calwer Straße

Eine leicht verletzte 22 Jahre alte Beifahrerin und Sachschaden in Höhe von etwa 18.000 Euro forderte ein Unfall am Montag gegen 17.50 Uhr in der Calwer Straße in Böblingen. Ein 54 Jahre alter Opel-Lenker wollte vom Parkplatz eines Baumarkts nach rechts in die Calwer Straße abbiegen. Beim Einfahren übersah er wohl einen von links heran nahenden BMW, in dem ein 51 Jahre alter Fahrer und eine 22-jährige Beifahrerin saßen, und die beiden PKW stießen zusammen. Die 22-Jährige wurde anschließend durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

