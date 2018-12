POL-LB: Herrenberg: Fahrzeugbrand

Ludwigsburg (ots) - Die Freiwillige Feuerwehr Herrenberg bekam es am Montag gegen 15.30 Uhr im Bereich des Reinhold-Schick-Platzes in Herrenberg mit einem Fahrzeugbrand zu tun. Ein gasbetriebener VW, in dem ein 53-jähriger Fahrer saß, verweigerte zunächst seinen Dienst und begann dann zu qualmen. Schließlich fing der Wagen Feuer. Die insgesamt zehn Einsatzkräfte der Feuerwehr, die mit drei Fahrzeugen vor Ort waren, löschten den Brand zügig. Mutmaßlich war das Feuer aufgrund eines technischen Defekts ausgebrochen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 8.000 Euro. Der Fahrer blieb unverletzt. Während des Einsatzes musste die Nagolder Straße gesperrt werden. Es kam es kurzfristigen Verkehrsbeeinträchtigungen.

