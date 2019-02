Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Neustadt - Sattelzugfahrer fällt auf - Trunkenheit im Straßenverkehr

Freiburg (ots)

Neustadt, B31 - Durch einen Zeugen wurde am gestrigen Dienstag gg. 10.00 Uhr ein Sattelzug gemeldet, der kurz vor der Gutachtalbrücke durch seine Fahrweise auffiel. Der Sattelzug würde nicht nur Schlangenlinien, sondern sich auch mit nur 30 km/h fahren. Eine unverzüglich mit der Sachverhaltsüberprüfung beauftragten Streife des Polizeirevier Titisee-Neustadt gelang es den Sattelzug zeitnah anzuhalten. Der Fahrer stieg aus seiner Fahrerkabine und wollte unvermittelt in den fließenden Verkehr laufen. Dies wurde von den Beamten unterbunden. Der Fahrer war erkennbar alkoholisiert. In der Fahrerkabine wurden mehrere offene und leere Bierflaschen festgestellt. Da der Fahrer einen freiwilligen Alkoltest verweigerte, wurde durch den zuständigen Staatsanwalt eine Blutprobe angeordnet, welche in der Heliosklinik auch durchgeführt wurde. Der Staatsanwalt ordnete auch die Erhebung einer Sicherheitsleistung von 1000.- Euro an. Die Spedition für die der Fahrer unterwegs war, konnte in Ungarn erreicht werden. Diese organisierten die Entsendung eines Ersatzfahrers. Der Fahrer wurde nach der Entnahme der Blutprobe und der Feststellung der Gewahrsamsfähigkeit, auf Anordung des AG Neustadt, bzw. den zuständigen Richter bis zum Abend in Gewahrsam genommen um ihn auszunüchtern. Nach Abschluss der Ermittlungen wird die Anzeige an die zuständige Staatsanwaltschaft vorgelegt.

Medienrückfragen bitte an:



Roland Zaubitzer

Polizeipräsidium Freiburg

Polizeirevier Titisee-Neustadt

Telefon: 07651 / 9336 - 120

E-Mail: titisee-neustadt.prev@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell