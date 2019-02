Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Versuchter Einbruch in Firmengebäude und Einbruch in Vereinsheim

In der Nacht von Montag auf Dienstag wurde versucht in eine Firma in der Rainstraße einzubrechen. Die Eingangstüre hielt den Hebelversuchen der Täterschaft stand, wurde jedoch erheblich beschädigt. Der Sachschaden liegt bei rund 1000 Euro.

Im gleichen Zeitraum wurde ein Fenster eines Vereinsheimes in der Jahnstraße aufgebrochen. Aus den Räumlichkeiten wurde etwas Bargeld entwendet, der Sachschaden liegt hier bei etwa 1500 Euro. Das Polizeirevier Lörrach, Tel. 07621/176-500, bittet um Mitteilung von verdächtigen Wahrnehmungen.

