Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Radfahrerin absichtlich umgestoßen - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Dienstag gegen 07.30 Uhr befuhr eine Radfahrerin die Dreiländerbrücke und wurde am Ende der Brücke, auf der Weiler Seite unvermittelt durch einen Fußgänger umgestoßen. Die 47jährige Radlerin wurde hierbei leicht verletzt. Der Angreifer flüchtete über die Brücke in Richtung Frankreich. Er war etwa 165 cm groß, etwa 50 Jahre alt und von fester Statur, mitteleuropäisches Aussehen mit Dreitage-Bart. Zur Tatzeit trug er eine gelbliche Jacke und eine karierte Hose und führte einen blauen Rucksack mit sich. Hinweise bitte an der Polizeirevier Weil am Rhein, Tel. 07621/9797-0.

Kj

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Jörg Kiefer

Telefon: 07621/176-101

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell