Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Motorroller entwendet

Freiburg (ots)

Von Dienstag auf Mittwoch wurde von einem privaten Stellplatz in der Basler Straße, in der Nähe des Kreisverkehrs Clara-Immerwahr-Straße, ein Motorroller entwendet. Es handelt sich um eine Vespa, Typ Sprint 50 in der Farbe weiß. Das Polizeirevier Lörrach, Tel. 07621/176-500, sucht Zeugen.

