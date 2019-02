Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Herbolzheim: Fahrradfahrerin schwer verletzt

Bahlingen: Silberner Honda SUV gefährdet Gegenverkehr

Freiburg (ots)

LANDKREIS EMMENDINGEN - (2 Meldungen) -

Herbolzheim: Fahrradfahrerin schwer verletzt

Am Dienstagnachmittag, gegen 14.54 Uhr, wurde eine 57-jährige Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Der Unfall ereignete sich an der Kreuzung Moltkestraße/Ecke Maria-Sand-Straße. Hier hatte ein Autofahrer die Vorfahrt der Radlerin missachtet und kollidierte mit dieser im Kreuzungsbereich.

Bahlingen: Silberner Honda SUV gefährdet Gegenverkehr

Am Montag (25.02.19) befuhr eine Autofahrerin mit ihrem grünen Skoda die L 116 von Riegel in Richtung Bahlingen. Hier kam ihr auf etwa halber Wegstrecke ein silberfarbener SUV (Marke Honda) mit Emmendinger Zulassung auf ihrer Fahrspur entgegen. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, leitete die Skoda Fahrerin eine Gefahrenbremsung ein und wich nach rechts aus. Der Honda Fahrer fuhr unerkannt weiter in Richtung Riegel. Die Polizei sucht Zeugen des Geschehens und Personen, die Hinweise zu dem silberfarbenen Honda SUV machen können. Polizeiposten Endingen, Tel.07642/9287-0.

td

