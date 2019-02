Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldkirch: E-Bike im Tunnel

Freiburg (ots)

LANDKREIS EMMENDINGEN

Am Montag, gegen 16:00 Uhr, meldete ein Verkehrsteilnehmer der Polizei, dass er zwei E-Bike Fahrer gesehen habe, die bei Waldkirch-West auf die B 294 in Richtung Tunnel aufgefahren seien. Auch wenn moderne Elektrofahrräder eine erhebliche Kraft entwickeln können, so ist es nicht zulässig, damit Kraftfahrstraßen zu befahren. Die sogenannte "Bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit" muss mindestens 60 km/h betragen, was auch Kleinkrafträdern (kleine Motorroller) nicht erfüllen. Insbesondere im Tunnel ergeben sich zusätzliche Gefahren für die Fahrer selbst und auch für andere. Die sofortige Überprüfung der Polizei konnte die Meldung des aufmerksamen Verkehrsteilnehmers jedoch nicht bestätigen. Möglicherweise haben die sehr wahrscheinlich ortsfremden E-Bike Fahrer ihren Fehler noch bemerkt und umgedreht.

