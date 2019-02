Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Krozingen - Mehrere Pkw's mutwillig beschädigt - Zeugen gesucht!!!

Freiburg (ots)

Am Freitagabend, 22. Februar in der Zeit von 21:30 Uhr bis 22:15 Uhr beschädigten vier Jugendliche im Bereich Akazienweg, Im Weingarten und St. Trudpert Straße in Bad Krozingen fünf Pkw´s. Zeugen konnten vier Jugendliche aus der Straße Im Weingarten in Richtung Akazienweg davonrennen sehen. Zudem beobachtete ein weiterer Zeuge, wie vermutlich dieselben Jugendlichen an einem PKW in der St.-Trudpert-Straße vorbei liefen und mutwillig gegen den Außenspiegel getreten hatten. Die Jugendlichen bewegten sich zunächst in Richtung Anton-Danner-Park und flüchteten über die Schwarzwaldstraße grob in Richtung Bahnhof, als sich diese von einem Zeugen beobachtet fühlten. Weitere Zeugen, welche Hinweise zu der Personengruppe geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Bad Krozingen, Tel. 07633-938240, in Verbindung zu setzen.

