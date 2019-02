Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Neuenburg - Beim Ausparken Sachschaden verursacht und geflüchtet - Zeugen gesucht!!!

Freiburg (ots)

Am Samstag, 23. Februar, im Zeitraum von 11.00 Uhr bis 14.00 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Pkw-Lenker auf dem Kundenparkplatz des REWE Marktes in der Max-Schweinlin-Straße in Neuenburg einen geparkten Pkw. Der Unfallverursacher, welcher mit einem rot lackierten Pkw unterwegs sein dürfte, entfernte sich nach dem Unfall unerlaubt von der Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise zu dem Unfall nimmt das Polizeirevier Müllheim, unter Tel. 07631-17880, entgegen.

RM/ DH

Polizeipräsidium Freiburg

Polizeirevier Müllheim

