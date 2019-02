Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Laufenburg: Feuerwehreinsatz - Waldarbeiterfeuer gerät außer Kontrolle

Freiburg (ots)

Ein außer Kontrolle geratenes Waldarbeiterfeuer hat am Montagmittag in Laufenburg zu einem Feuerwehreinsatz geführt. Gegen 14:35 Uhr hatte das Feuer auf eine Wiese an der Dorbachstraße übergegriffen. Die Feuerwehr Laufenburg konnte den Brand schnell löschen. Betroffen war eine Fläche von ca. 40 x 20 Metern ohne Baumbestand. Die Feuerwehr war mit drei Fahrzeugen im Einsatz.

