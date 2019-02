Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Buggingen - Zahlreiche Reben beschädigt- Zeugen gesucht!!!

Freiburg (ots)

Bereits Anfang Februar wurden in Buggingen im Gewann Homberg von Unbekannten rund 50 Reben beschädigt. Der Schaden dürfte sich ersten Schätzungen zufolge auf etwa 700 Euro belaufen. Der oder die unbekannten Täter beschädigten von Anfang bis Mitte Februar auf insgesamt vier Flurstücken des Eigentümers junge Reben, indem diese abgerissen, eingeritzt oder sogar abgeschnitten wurden. Durch diese Beschädigungen rechnet der Winzer mit einem Ertragsausfall von mindestens zwei Jahren. Wer Hinweise zu den Tätern geben kann, setzt sich bitte mit dem Polizeiposten in Heitersheim, Tel. 07634-5076733 in Verbindung.

