Polizei Salzgitter

Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom Freitag, 9. August 2019:

Salzgitter (ots)

Ilsede / Ölsburg: Autofahrerin mit 1,51 Promille unterwegs

Donnerstag, 08.08.2019, gegen 14:55 Uhr

Am Donnerstagnachmittag kontrollierte eine Streife der Polizei eine 58-jährige Autofahrerin die mit ihrem Auto in der Ringstraße in Ölsburg unterwegs war. Bei der Kontrolle stellten die Beamten eine deutliche Alkoholbeeinflussung der Fahrerin fest. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,51. Promille. Eine Blutprobenentnahme, die Sicherstellung des Führerscheines sowie die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens waren die Folgen.

Peine: drei Fahrräder entwendet

Montag, 06.08.2019, bis Mittwoch, 07.08.2019

Drei am Bahnhof von Peine, Bahnhofsplatz und Braunschweiger Straße, gesichert abgestellte Fahrräder wurden in der Zeit zwischen Montag und Mittwoch von bislang unbekannten Täter entwendet. Unter anderem handelte sich um ein Herrenrad der Marke Perfomance und um ein Damenrad der Marke Victoria. Der Wert der Fahrräder beträgt insgesamt zirka 1300,-- Euro. Hinweise: 05171 / 999-0.

Lengede: Rentnerin beim Einkauf bestohlen

Donnerstag, 08.08.2019, gegen 09:45 Uhr

Eine 90-jährige Rentnerin ist am Donnerstagmorgen während der Einkaufs in einem Geschäft in Lengede, Am Kreisel, bestohlen worden. Demnach nutzte ein bislang unbekannter Täter offenbar eine günstige Gelegenheit aus und entwendete die Handtasche der Seniorin, die in einem Einkaufswagen abgelegt war. Kurze Zeit später konnte die Handtasche in einem Regal des Geschäftes aufgefunden werden. Aus der Handtasche war die Geldbörse mit Inhalt entwendet worden. Hinweise: 05171 / 999-0.

Peine: Motorroller entwendet

Dienstag, 06.08.2019 bis Donnerstag, 08.08.2019

Im Zeitraum zwischen Dienstag und Donnerstag entwendeten unbekannte Täter einen in einem Fahrradverschlag vor einem Haus in der Görlitzer Straße in Peine abgestellten Motorroller. Der Wert des nicht zugelassenen Motorrollers der Marke Peugeot, Speedfight, wird mit zirka 500 Euro angeben. Hinweise: 05171 / 999-0.

