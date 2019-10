Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Ungewöhnlicher Diebstahl beschäftigt die Polizei (Foto des Diebesguts anbei)

Kaarst (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag (11./12.10.), gegen 4 Uhr, entwendete in Kaarst ein bislang Unbekannter eine Fahne des Fußballvereins Bayer 04 Leverkusen an der Straße "Lange Hecke". Der Diebstahl wurde am Montagabend (14.10.) zur Anzeige gebracht. Ein Zeuge habe beobachtet, dass ein Mann (mit Sturmhaube maskiert) die Fahne von einem Mast (aus einer Hofeinfahrt) entfernt und gestohlen habe. Zu dem Verdächtigen ist bekannt, dass er eine auffallend schmale Statur haben soll und schwarz gekleidet sei.

Zur Fahne: Im oberen Bereich der Fahne steht in schwarz "Bayer Leverkusen", in der Mitte das entsprechende Vereinswappen und im unteren Bereich ist die Skyline von Leverkusen zu erkennen. Bei der Fahne soll es sich um eine Sonderanfertigung handeln.

Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen wegen Diebstahls aufgenommen.

Zeugen, die Angaben zum Diebstahl oder zum Verbleib der Fahne machen können, werden um einen Anruf beim Kriminalkommissariat in Kaarst unter der Rufnummer 02131 3000 gebeten.

