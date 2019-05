Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: LK Oldenburg: Verkehrsunfall in Ganderkesee +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Ein schwarzer BMW wurde am Donnerstag, 02. Mai 2019, bei einem Verkehrsunfall in Ganderkesee erheblich beschädigt.

Der 34-jährige Fahrzeughalter stellte seinen Pkw um 10:00 Uhr in der Straße 'Am Rotdornbusch' ab. Als er gegen 11:45 Uhr zu seinem BMW zurückkehrte, stellte er am Heck einen deutlich sichtbaren Schaden fest, der auf 2.500 Euro beziffert wurde. Ein möglicher Verursacher machte nicht auf sich aufmerksam.

Wer einen Zusammenstoß beobachtet hat und Hinweise auf den Verursacher geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 04431/941-0 mit der Polizei in Wildeshausen in Verbindung zu setzen (511758).

Fragen bitte an Albert Seegers

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell