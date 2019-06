Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt/Isselburg - Berauscht gefahren

Bocholt/Isselburg (ots)

Unter Drogeneinfluss hatten sich mehrere Autofahrer in Bocholt ans Steuer gesetzt. Das mussten Polizeibeamte bei Kontrollen am Donnerstagabend und in der Nacht zu Freitag feststellen. So wiesen Tests bei einem 26-Jährigen und einem 24-Jährigen auf den Konsum des Cannabis-Wirkstoffs THC hin, bei einem 31-jährigen fiel das Ergebnis positiv aus für Kokain. Alle drei unterzogen sich der Entnahme einer Blutprobe, mit der sich der Drogenkonsum exakt nachweisen lässt. Auch in Isselburg war am Donnerstagabend ein junger Fahrer berauscht unterwegs: Der 24-Jährige hatte Cannabis konsumiert. Auch ihm entnahm ein Arzt eine Blutprobe. Alle vier Fahrer sehen nun den Konsequenzen einer Anzeige entgegen.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell